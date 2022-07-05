Продовження професійної кар'єри Ф'юрі залежить від Усика, - промоутер

Британець не повернеться в ринг, якщо українець виграє і другий бій у Джошуа.

Фото: Sky Sports Едді Гірн та Ентоні Джошуа

Промоутер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Гірн упевнений, що чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не повернеться в бокс, якщо володар поясів WBO, IBF, WBA та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) в реванші виграє у його підопічного.

"Не думаю, що Тайсон Ф'юрі буде ще боксувати, якщо Усик знову переможе Джошуа. Але у мене немає сумнівів, що якщо переможе Ентоні, то ми побачимо поєдинок за абсолютне чемпіонство", - цитує Гірна boxingnews24.com. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: The Mirror Едді Гірн та Тайсон Ф'юрі

"Ентоні хоче поєдинок за абсолютне чемпіонство. Він завжди мріяв стати безперечним чемпіоном, а без поясів, його мрія не збудеться.

Тому його нічого не цікавило крім реваншу з Усиком. Ентоні прагне стати триразовим чемпіоном. Я твердо вірю, що Джошуа найкращий суперважковаговик у світі, але зараз цього не можна сказати", - конкретизував промоутер.

Нагадаємо, що реванш Усик - Джошуа офіційно відбудеться 20 серпня у Джідді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.