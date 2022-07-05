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"Тростянець" знімається з Другої ліги, бо кошти, які заклали на функціонування клубу, витратять на відновлення громади

Клуб зможе взяти участь у чемпіонаті 2023/2024 року.

"Тростянець" знімається з Другої ліги, бо кошти, які заклали на функціонування клубу, витратять на відновлення громади
Фото: fctrostyanets.com

Футбольний клуб "Тростянець" не братиме участі в чемпіонаті Другої ліги сезону-2022/2023, повідомляє клубна пресслужба.

Клуб знімається із змагань через бажання спрямувати кошти на відновлення Тростянецької громади після окупації.

"Перед командою постало питання участі в Другій лізі України в сезоні 2022/2023. З одного боку місто Тростянець, яке провело 30 днів у окупації та зазнало найбільших інфраструктурних руйнувань на Сумщині, й досі оговтується та займається відбудовою, а з іншого титанічна праця останніх 7 років для досягнення того рівня на який вийшов клуб із його інфраструктурою, дитячою академією та фанатською базою", - йдеться в заяві клубу.

"Ми чудово розуміємо, що стадіон у Тростянці не буде допущено до участі у чемпіонаті через те, що громада перебуває в зоні бойових дій. Хоча саме поле після потраплянні в нього снаряду вже відновлено. За таких обставин команді доведеться грати весь сезон на виїзді.

Також ми не можемо гарантувати 100% безпеку нашим футболістам. Самі ж футбольні матчі у цьому сезоні будуть проводитись без уболівальників та без трансляцій, що для нас також є вкрай важливим аспектом, адже клуб грає в першу чергу для своїх уболівальників", - зазначається в заяві.

"Враховуючи вищезазначені аргументи та те, що футбольний клуб "Тростянець" фінансується з бюджету громади, а питання залучення спонсорів для підтримки команди зараз, майже, не обговорюється.

Було ухвалено рішення, що команда не братиме участі в чемпіонаті Другої ліги України 2022/2023, а кошти закладені на функціонування клубу будуть витрачені на питання відновлення Тростянецької громади.

Проте це не означає завершення історії ФК "Тростянець" – навпаки ця вимушена пауза стане для нас можливістю задля внутрішнього розвитку клубу починаючи від найменших наших вихованців та завершуючи умовами для роботи спортсменів.

Через війну за футбольним клубом "Тростянець" буде збережено місце в Другій лізі України й команда зможе прийняти участь у чемпіонаті 2023/2024 року”, - впевнені в керівництві клубу.

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