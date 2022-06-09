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Ахметов субсидує клуби УПЛ, Першої та Другої ліг для участі в новому сезоні

Сума субсидій становитиме ₴60 млн. 

Ахметов субсидує клуби УПЛ, Першої та Другої ліг для участі в новому сезоні
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Власник донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов виділить 60 млн. гривень для фінансової допомоги футбольним клубам України, повідомляє пресслужба "гірників".

Гроші отримають клуби УПЛ, Першої та Другої ліг, а також проекти дитячого футболу. Кошти мають допомогти клубам краще підготуватися до нового сезону, який може стартувати наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що українські клуби, які можуть розраховувати на гроші УЄФА від виступів у єврокубках, частину призових розподілять між іншими командами, щоб допомогти їм вижити за умов війни.

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