Петраков назвав перемогу над Ірландією знеболюючим засобом

Образлива поразка від Уельсу все ще стоїть у пам'яті головного тренера збірної.

У рамках свого дебютного матчу в третьому розіграші Ліги націй збірна України в Дубліні з мінімальним рахунком 1:0 обіграла команду Ірландії.

Автором єдиного в матчі голу став Віктор Циганков.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков прокоментував успішний старт команди в Лізі націй-2022/2023.

"Ми тільки 5 червня провели дуже складний матч з Уельсом. Щоб не завдати шкоди хлопцям, щоб вони не отримали якусь травму, я вирішив дати зіграти молодим виконавцям, які не грали. Я задоволений тим, що вони вийшли й зіграли. Багато гравців дебютували на офіційному рівні.

Будемо розбирати помилки, але я задоволений самовіддачею молодих футболістів, їхнім ставленням до гри. Задоволений результатом. Це такий позитив після того, що трапилося з Уельсом. Ми перегорнули сторінку. Не заглядаємо в минуле, а рухаємося вперед.

Ця перемога – знеболювальна після поразки від Уельсу. Хлопці трохи відійшли", - цитує Петракова пресслужба УАФ.