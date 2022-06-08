Поразка від Уельсу емоційно виснажила команду, - Петраков повідомив, хто вийде на поле в старті проти Ірландії

Сьогодні "синьо-жовті" проведуть перший матч у третьому розіграші Ліги націй.

Напередодні стартового матчу збірної України в Лізі націй проти команди Ірландії відбулася традиційна пресконференція головного тренера Олександра Петракова, на якій коуч, зокрема, згадав поразку від Уельсу у фіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 (0:1) та поділився думками про майбутню зустріч.

"Якби можна було переграти матч з Уельсом, то я нічого не змінював би.

Поразка від Уельсу емоційно виснажила команду. Проводжу індивідуальні бесіди з гравцями, намагаюся посміхатися, підтримувати гравців, бо я головний тренер і не можу ходити, опустивши голову.

Те, що відбувається на душі, це мої справи. Повинен підтримувати гравців та виводити їх із цього стану. На цьому життя не закінчується. Треба забувати та йти далі. Завтра гра і все виправимо. Це – спорт.

Ті гравці, які грали 5 червня, не тренувалися вчора, я дав їм відпочити. Зараз подивимось на їхній стан. Ротань мені не дзвонив і не просив відпустити футболістів на матч із Францією", - заявив Петраков.

При цьому наставник збірної назвав прізвища низки гравців, які вийдуть на поле в стартовому складі.

"Лунін, Ігнатенко, Попов, Сікан гратимуть завтра з Ірландією. На позиції Караваєва вийде інший футболіст.

Чи буде багато змін у складі порівняно з Уельсом? Завтра побачите. Наразі буде тренування, як я можу відповісти.

У нас є травми – вибув Бущан та Степаненко. На МРТ сказали, що їм певною мірою пощастило. Також захворів Соболь – подивимося, що буде завтра.

Потім проведемо фізичне тестування хлопців та з'ясуємо, хто може завтра грати з мікропошкодженням. Важливо не завдати шкоди футболістам", - наголосив головний тренер.

Нагадаємо, стартовий свисток у Дубліні прозвучить сьогодні о 21:45 за київським часом.