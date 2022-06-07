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Збірна України з кульової стрільби завоювала найбільше медалей на етапі Кубка світу

Українські стрілки успішно виступили у Баку.

Збірна України з кульової стрільби завоювала найбільше медалей на етапі Кубка світу
Сергій Куліш
Фото: НОК

Збірна України з кульової стрільби виборола 9 медалей на етапі Кубка світу в Баку, з яких 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові.

Останніми в українську скарбничку медаль поклали Максим Городинець, Володимир Пастернак та Павло Коростильов. Вони стали срібними призерами в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів.

У медальному заліку наші стрілки посіли 4-е місце, хоча за кількістю нагород були найкращими.

Медальний залік етапу Кубка світу:

  1. Республіка Корея – 8 медалей – 5 золотих, 0 срібних, 4 бронзові
  2. США – 7 – 3/3/1
  3. Франція – 6 – 3/2/1
  4. Україна – 9 – 2/4/3.
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