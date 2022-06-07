Збірна України з кульової стрільби завоювала найбільше медалей на етапі Кубка світу

Збірна України з кульової стрільби виборола 9 медалей на етапі Кубка світу в Баку, з яких 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові.
Останніми в українську скарбничку медаль поклали Максим Городинець, Володимир Пастернак та Павло Коростильов. Вони стали срібними призерами в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів.
У медальному заліку наші стрілки посіли 4-е місце, хоча за кількістю нагород були найкращими.
Медальний залік етапу Кубка світу:
- Республіка Корея – 8 медалей – 5 золотих, 0 срібних, 4 бронзові
- США – 7 – 3/3/1
- Франція – 6 – 3/2/1
- Україна – 9 – 2/4/3.