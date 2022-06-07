Збірна України з кульової стрільби завоювала найбільше медалей на етапі Кубка світу

Збірна України з кульової стрільби виборола 9 медалей на етапі Кубка світу в Баку, з яких 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові.

Останніми в українську скарбничку медаль поклали Максим Городинець, Володимир Пастернак та Павло Коростильов. Вони стали срібними призерами в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів.

У медальному заліку наші стрілки посіли 4-е місце, хоча за кількістю нагород були найкращими.

Медальний залік етапу Кубка світу: