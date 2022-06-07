Новачок АПЛ зацікавлений у форварді збірної України

Артем Довбик може працевлаштуватись у Ноттінгемі.

Форвард збірної України та СК "Дніпро-1" Артем Довбик зацікавив "Ноттінгем Форест", який через 23 роки повернувся до Англійської прем'єр-ліги, ставши переможцем плей-оф Чемпіоншипу сезону-2021/22.

Про це підтвердив агент 24-річного українця Олексій Лундовський.

За словами функціонера, клуби вже розпочали переговори про перехід Довбика.

Минулого сезону, який був закінчений передчасно через повномасштабне вторгнення РФ на територію України, таранний форвард відзначився 14 голами у 18 матчах.

За інформацією, угода може коштувати "Ноттінгему" близько 10 млн. фунтів.

Нагадаємо, Артем був визнаний найкращим гравцем УПЛ 2021 року за версією футболістів і фахівців.