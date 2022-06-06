Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла чемпіонат Європи в Албанії

В Албанії завершився Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, що проходив з 28 квітня по 5 травня в Тирані. Попри повномасштабну війну в Україні, що триває вже більше трьох місяців, національна команда зуміла якісно підготуватися до європейської першості та гідно виступити на змаганнях.

Особливо успішно на турнірі проявила себе жіноча збірна, яка завоювала 18 медалей: 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзових. Серед українських призерок слід виділити Ірину Деху, яка стала абсолютною чемпіонкою Європи у вазі 81 кг, та Марію Гангур, яка виграла двоборство у ваговій категорії 64 кг.

Золоті нагороди в окремих вправах у жіночій збірній також завоювали Ангеліна Ломачинська та Каміла Конотоп, які стали другими у двоборстві. Срібло у своїх вагових категоріях також вибороли Аліна Марущак та Анастасія Манєвська.

Скромніше на турнірі виступили українські чоловіки, які здобули всього три нагороди: одну срібну та дві бронзові. Найкращий результат в чоловічій збірній показав Максим Домбровський у ваговій категорії 96 кг. Незважаючи на юний вік, 20-річний важкоатлет зумів продемонструвати результат світового рівня і в поштовху приборкати штангу вагою 207 кг.

При цьому слід зазначити, що змагання пропускав один з найперспективніших українських важкоатлетів Богдан Гоза, який зовсім нещодавно виграв чемпіонат світу серед юніорів у ваговій категорії 109 кг. За погодженням з тренерським штабом збірної він за індивідуальним планом готується до Чемпіонату світу вже в суперважкій вазі.

За підсумками Чемпіонату Європи збірна команда України (жінки + чоловіки) посіла друге загальнокомандне місце з рекордною для себе кількістю нагород. Загалом українські хлопці та дівчата зуміли вибороти 21 медаль: 7 золотих, 9 срібних і 5 бронзових. В загальному заліку нашу команду випередила лише збірна Болгарії, яка завоювала 13 золотих, 5 срібних та 5 бронзових нагород.