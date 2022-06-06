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Росія поскаржилася у ФІФА через зображення Криму на формі збірної України

РФС із цього приводу подав скаргу до ФІФА.

Росія поскаржилася у ФІФА через зображення Криму на формі збірної України
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Напередодні збірна України, не реалізувавши масу гольових моментів, не зуміла розписатися у воротах збірної Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022, поступившись – 0:1.

За підсумками цього поєдинку Російський футбольний союз (РФС) подав скаргу до ФІФА на Українську асоціацію футболу через форму збірної України із зображенням Криму.

"РФС направив до ФІФА протест через порушення УАФ правил організації, а саме демонстрації на формі національної збірної зображення Криму у складі України.

Крім того, ще один протест був виражений за фактами окремих висловлювань представників української федерації, які розпалюють різницю щодо громадян Росії", - наводить заяву РФС isport.ua.

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