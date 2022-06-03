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Гуру іспанського суддівського цеху обслужить матч Уельс – Україна

Поєдинок довірено відсудити Антоніо Матеу Лаосу.

Гуру іспанського суддівського цеху обслужить матч Уельс – Україна
Бригада Лаоса
Фото: EPA/UPG

УЄФА призначив арбітрів на матч плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 Уельс – Україна.

Поєдинок обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з авторитетним Антоніо Матеу Лаосом, якому на полі допомагатимуть Рау Норберт, Себріан Девіс та Роберто Діас, Перес Дель Паломар. Четвертий рефері – Карлос дель Серро Гранде.

Арбітр VAR – Хуан Мартінес Мунуера. Помічник арбітра системи VAR – Рікардо Де Бургос Бенгоечеа. Суддівський спостерігач – Паскаль П'єр Гарібіан (Франція). Делегат УЄФА – Яніс Мажейкіс (Латвія).

Лаос вже обслуговував один важливий матч України в цьому відборі – у листопаді минулого року в рамках останнього туру групового етапу проти Боснії та Герцеговини.

Додамо, що та перемога в Зениці (2:0) дозволила українцям посісти друге місце в групі D та вийти в плей-оф.

Зазначимо, що переможець матчу Уельс-Україна стане 13-м представником Європи у фінальній стадії ЧС-2022 у Катарі. Він зіграє в групі В разом із командами Англії, Ірану та США.

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