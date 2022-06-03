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"Реал" запропонував Луніну пролонгувати контракт із клубом, - ЗМІ

Перед тим як віддати українця в оренду "Королівський клуб" хоче продовжити контракт із голкіпером.

"Реал" запропонував Луніну пролонгувати контракт із клубом, - ЗМІ
Андрій Лунін
Фото: ФК Реал

Діючий чемпіон Іспанії та Ліги чемпіонів мадридський "Реал" хоче запропонувати українському голкіперу Андрію Луніну новий контракт, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, це в "Реалі" хочуть зробити перед тим, як Лунін піде в оренду.

У клубі задоволені Луніним і не хочуть шукати нового другого голкіпера на довгострокову перспективу.

"Королівський клуб" хоче, щоб українець в наступному сезоні грав в оренді в команді чемпіонату Іспанії з гарантованою ігровою практикою. На заміну Луніна в якості другого голкіпера буде запрошений Давид Оспіна з "Наполі".

Додамо, що чинний контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів.

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