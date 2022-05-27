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Клуб Ла Ліги звернувся до "Реалу" з приводу трансферу Луніна

Українцеві потрібна ігрова практика.

Клуб Ла Ліги звернувся до "Реалу" з приводу трансферу Луніна
Андрій Лунін
Фото: okdiario.com

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін може змінити клубну прописку.

З інформації OK Diario "Вільярреал" звернулися до керівництва "Королівського клубу" з пропозицією оренди або повноцінного трансферу Луніна.

Сам Лунін також не проти покинути Мадрид через брак ігрової практики.

У нинішньому сезоні українець провів лише 4 матчу за "Реал" і став з мадридським клубом чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, Лунін уперше в кар'єрі потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії. Це сталося в передостанньому турі в матчі проти "Кадіса" (1:1), в якому українець відбив пенальті.

Додамо,що "Вільярреал" зайняв у чемпіонаті 7-е місце і потрапив на наступний сезон у єврокубки.

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