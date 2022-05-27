Український бізнесмен, президент ФК "Металіст" Олександр Ярославський виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн. євро, повідомляє "Економічна правда".

Відповідне оголошення з продажу з'явилося на сайті Worth Avenue Yachts.

Зазначається, що судно знаходиться у Вентимільї, Італія.

Про те, що яхту буде виставлено на продаж, Ярославський заявив ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення Харкова.

На 60-метровій яхті будівництва німецької компанії Abeking & Rasmussen (2011 року будівництва) розташовано 6 кабін, в яких можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. На яхті є джакузі.

Фото: Worth Avenue Yachts Фото: Worth Avenue Yachts Фото: Worth Avenue Yachts Фото: Worth Avenue Yachts Фото: Worth Avenue Yachts

Нагадаємо, крім футбольного клубу Ярославський є власником і президентом групи DCH, займає 9 місце найбагатших українців за версією Forbes Україна зі статками 820 млн доларів. Також володіє банком "Кредит Дніпро" з 2020 року, коли придбав його в бізнесмена Віктора Пінчука.