Лунін уперше в кар'єрі потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
У матчі з "Кадісом" (1:1) Лунін відбив пенальті та виконав 6 сейвів, ставши найкращим гравцем матчу.
Український голкіпер відбив пенальті в матчі з "Кадісом".
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
У матчі з "Кадісом" (1:1) Лунін відбив пенальті та виконав 6 сейвів, ставши найкращим гравцем матчу.