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Лунін уперше в кар'єрі потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії

Український голкіпер відбив пенальті в матчі з "Кадісом".

Лунін уперше в кар'єрі потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії
Андрій Лунін
Фото: "Реал"

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.

У матчі з "Кадісом" (1:1) Лунін відбив пенальті та виконав 6 сейвів, ставши найкращим гравцем матчу.

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