Перша ракетка світу висловилася щодо війни в Україні і про виступ з синьо-жовтою стрічкою

Напередодні перша ракетка світу Іґа Свьонтек переграла у фіналі змагань серії WTA1000 у Римі Унс Джабір (WTA, 7) з Тунісу - 6:2, 6:2.

Для Свьонтек це 28-ма перемога і 5-й титул поспіль. Перед тим Свьонтек тріумфувала в Досі, Індіан-Веллсі, Маямі та Штутгарті.

У післяматчевому інтерв'ю полька, яка на турнірі виступала із синьо-жовтою стрічкою, висловилася щодо війни в Україні.

"Я знаю, що на початку війни, коли, скажімо так, весь ажіотаж був трохи гучнішим, багато гравців виступали зі стрічками. Потім я зрозуміла, що дехто зняв їх, що досить дивно для мене, тому що війна все ще триває, люди все ще страждають.

Я її носитиму, поки ситуація не стане кращою. Я такого не розумію. Тобто я розумію, як працюють медіа, що спочатку ажіотаж більший, потім він знижується. У кожнім разі я сподіваюся, що гравці будуть демонструвати більше підтримки, - цитує Іґу btu.org.ua.

"З моєю родиною в Польщі все гаразд. Звичайно, що Польща відчуває ефект від війни трохи дужче (ніж інші країни). Я не можу пережити цей досвід на собі, тому що я подорожую Європою, я була в США досить довго, коли війна почалася.

Я знаю, що там тяжко. Я знаю, що польський народ підтримує українців. Я також маю намір показати свою підтримку і запустити одну ініціативу, яка, я сподіваюся, зможе щось змінити. Це моя мета.

Знаю, що давно вже про це говорила, але зараз можу оголосити офіційно. Однозначно я хочу показати свою підтримку українцям, як і вдома це робить кожен поляк", - зазначила Свьонтек.