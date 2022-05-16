Жіноча збірна України виграла чемпіонат світу з шашок

Чоловіча збірна не була представлена через воєнний стан.

У турецькій Анталії відбувся командний чемпіонат світу з шашок-100.

Переможцями турніру стала жіноча збірна України.

Наші шашкістки у складі гросмейстерок Вікторії Мотричко (Одеса), Ольги Балтажі (Івано-Франківськ) та Юлії Макаренкової (Харків) здобули "золото" у блискавичній грі та срібну нагороду у класичній грі.

Чоловіча збірна України на командному ЧС-2022 не була представлена через воєнний стан у країні.

Зазначимо, що у змаганнях не брали участі збірні Росії та Білорусі через дискваліфікацію.