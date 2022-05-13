Збірна України з баскетболу проведе домашні матчі кваліфікації ЧС-2023 у Ризі

У столиці Латвії 1 та 7 липня українці зіграють з Грузією та Іспанією.

Збірна України з баскетболу проведе найближчі домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 у Ризі, інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

1 липня Україна зіграє з Грузією, а 7-го – з Іспанією.

Матч з Іспанією мав відбутися 27 лютого в Києві, однак був перенесений через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Між двома номінально домашніми матчами команда Айнарса Багатскіса зіграє 4 липня на виїзді з Північною Македонією.

У відборі на ЧС Україна провела три матчі: перемогла Північну Македонію та програла на виїзді грузинам та іспанцям. У своїй групі наша команда посідає третє місце.

У наступний раунд відбору вийдуть три найкращі команди з кожної групи.