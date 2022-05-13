В УАФ створено робочу групу для опрацювання варіанта проведення чемпіонату України за кордоном, - ЗМІ

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) розглядає варіант проведення чемпіонату України в іншій державі, стверджує авторитетний журналіст Ігор Циганик.

Для опрацювання цього сценарію навіть створено робочу групу, яка, зокрема, шукатиме джерела фінансування.

"Наскільки я розумію, керівництво УАФ прислухалося до суспільної думки. Наразі розглядається варіант того, щоб осіння частина сезону була зіграна за кордоном.

Не можу сказати, що це остаточне рішення, але вже створено робочу групу, яка працюватиме над цим варіантом", - цитує Циганика football24.ua.

Нагадаємо, про неможливість проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині заявив президент ФК "Колос" Андрій Засуха.