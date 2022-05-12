У благодійному матчі легенд "Ліона" проти команди ЮНІСЕФ зібрано €483 тисяч для українських дітей

Легенди "Ліона" провели благодійну зустріч під назвою "Матч героїв" проти команди ЮНІСЕФ.

Перемогу в поєдинку здобула команда легенд "Ліона" завдяки голу Сонні Андерсона - 1:0.

Під час поєдинку було зібрано 482 490 євро. Усі ці кошти підуть на допомогу постраждалим під час війни українським дітям і їхнім сім’ям.

Матч відвідали 22 тисячі глядачів.

За команду легенд "Ліона" зіграли футболісти Сонні Андерсон, Сідней Гову, Каміль Ебілі, Грегорі Купе, Майкл Ессьєн, Кім Челлстрьом, Джіла Діарра, Кріс, Клаудіо Касапа, Соня Бомпастор, Едмілсон, Флоран Малуда, Ерік Карр’єр, Девід Лінарес, Паатрі Жан Філіп, Паатрі Жан-Філіп Марк Шанеле, Жеремі Бреше, Ален Кавелья, П’єр Легль, Крістоф Дальма, Ерік Дефляндр. До них долучилися баскетболіст Тоні Паркер, тенісист Джо-Вілфред Цонга, коментатори і стримери Домінго та Зак Нані.

У складі команди ЮНІСЕФ на поле вийшли футболісти Лор Бульо, Крістіан Карембо, Людовік Жюлі, Самір Насрі, Гаїска Мендьєта, Бакарі Санья, Гаель Кліши, Рікардо Карвальо, Мехді Бенатія, Єнс Леманн, Даніель Ван Бюйтен, Флоран Сінама-Понголь, Нуну Гомеш. Також за них зіграли зірки інших сфер діяльності: Редуан Бугераба, Сіріл Гане, Ромео Елвіс, Шон Гарньє, Фіансо, Напс, Інокстаг, Міку, Пол Мірабель, Джок’Айр, НікоКапоне, Річард Орлінскі, Джаст Ріад, Даян Лейр, Алізе Лім.