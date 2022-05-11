Гравці збірної України зустрілися у Менхенгладбаху з українськими дітьми-біженцями

У рамках підготовки до матчу плей-оф Чемпіонату світу-2022 проти команди Шотландії збірна України сьогодні у Менхенгладбаху проведе товариський поєдинок із місцевою "Боруссією". Фото: уаф Фото: уаф Фото: уаф Фото: уаф Фото: уаф Фото: уаф

Напередодні наша команда на стадіоні "Боруссія Парк" провела відкрите тренування, під час якого гравці національної команди зустрілися з українськими дітьми-біженцями, які покинули рідну країну через війну з Росією, інформує пресслужба Української асоціації футболу. Фото: уаф Фото: уаф

Зокрема, до тренування збірної відвідали діти з дитячого будинку Нікополя, а також юні футболісти, які займалися у школах Дніпра, Харкова та Києва.

На матч продано близько 20 тисяч квитків, ще 10 тисяч залишаються у продажу та є безкоштовними для громадян України.

Старт поєдинку – о 21:45.