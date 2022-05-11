Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
ГоловнаСпорт

Гравці збірної України зустрілися у Менхенгладбаху з українськими дітьми-біженцями

Збірна України провела відкрите тренування.

У рамках підготовки до матчу плей-оф Чемпіонату світу-2022 проти команди Шотландії збірна України сьогодні у Менхенгладбаху проведе товариський поєдинок із місцевою "Боруссією".

Фото: уаф
Фото: уаф
Фото: уаф
Фото: уаф
Фото: уаф
Фото: уаф

Напередодні наша команда на стадіоні "Боруссія Парк" провела відкрите тренування, під час якого гравці національної команди зустрілися з українськими дітьми-біженцями, які покинули рідну країну через війну з Росією, інформує пресслужба Української асоціації футболу.

Фото: уаф
Фото: уаф

Зокрема, до тренування збірної відвідали діти з дитячого будинку Нікополя, а також юні футболісти, які займалися у школах Дніпра, Харкова та Києва.

На матч продано близько 20 тисяч квитків, ще 10 тисяч залишаються у продажу та є безкоштовними для громадян України.

Старт поєдинку – о 21:45.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також