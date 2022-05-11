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EHF скасувала матчі збірної України у відборі чемпіонату Європи-2022

Ухвалено рішення щодо матчів між збірними України та Чехії у відборі на Євро-2022.

EHF скасувала матчі збірної України у відборі чемпіонату Європи-2022
Фото: ФГУ

За спільною згодою Європейської федерації гандболу (EHF), Федерації гандболу України та Федерації гандболу Чехії прийнято рішення не проводити заключні матчі відбору на жіноче Євро-2022 між збірними України та Чехії, повідомляє handball.net.ua.

Відмітимо, що ігри повинні були пройти ще у березні, але через війну в Україні були перенесені. До кінця сезону не було можливості провести зустрічі через відсутність відповідних дат у міжнародному календарі.

Також причиною стало те, що доля обидвох путівок в квартеті вже була вирішена – на Євро-2022 відібралися національні команди Франції та Хорватії.

EHF запропонувала надати українській та чеській збірних однакову кількість рейтингових очок.

Нагадаємо, Апеляційний суд EHF залишив у силі відсторонення Росії від міжнародних турнірів.

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