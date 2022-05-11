EHF скасувала матчі збірної України у відборі чемпіонату Європи-2022

За спільною згодою Європейської федерації гандболу (EHF), Федерації гандболу України та Федерації гандболу Чехії прийнято рішення не проводити заключні матчі відбору на жіноче Євро-2022 між збірними України та Чехії, повідомляє handball.net.ua.
Відмітимо, що ігри повинні були пройти ще у березні, але через війну в Україні були перенесені. До кінця сезону не було можливості провести зустрічі через відсутність відповідних дат у міжнародному календарі.
Також причиною стало те, що доля обидвох путівок в квартеті вже була вирішена – на Євро-2022 відібралися національні команди Франції та Хорватії.
EHF запропонувала надати українській та чеській збірних однакову кількість рейтингових очок.
Нагадаємо, Апеляційний суд EHF залишив у силі відсторонення Росії від міжнародних турнірів.
.