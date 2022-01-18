Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ
США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від SWIFT у випадку нової агресії, - ЗМІ
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
ГоловнаСпорт

Розгромом від Хорватії гандбольна збірна України завершила виступи на Євро-2022

У групі підлеглі Міхаеля Біглера не набрали жодного очка.

Розгромом від Хорватії гандбольна збірна України завершила виступи на Євро-2022
Міхаель Біглер з підлеглими
Фото: ФГУ

В Угорщині та Словаччині триває XY чемпіонат Європи з гандболу. Проте збірна України вже пакує валізи.

У групі C вона провела три матчі. Свій перший поєдинок Україна провела проти фіналіста ЧЄ-2012 збірної Сербії та поступилася – 23:31 (11:17).

Потім підлеглі Міхаеля Біглера поступилися дворазовим олімпійським чемпіонам і багаторазовим чемпіонам світу французи (23:36), а завершили свій виступ на Євро-2022 розгромною поразкою також від дворазових чемпіонів олімпіад і чемпіонів світу хорватів (25:38).

Нагадаємо, турнір триватиме до 30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також