Розгромом від Хорватії гандбольна збірна України завершила виступи на Євро-2022

У групі підлеглі Міхаеля Біглера не набрали жодного очка.

В Угорщині та Словаччині триває XY чемпіонат Європи з гандболу. Проте збірна України вже пакує валізи.

У групі C вона провела три матчі. Свій перший поєдинок Україна провела проти фіналіста ЧЄ-2012 збірної Сербії та поступилася – 23:31 (11:17).

Потім підлеглі Міхаеля Біглера поступилися дворазовим олімпійським чемпіонам і багаторазовим чемпіонам світу французи (23:36), а завершили свій виступ на Євро-2022 розгромною поразкою також від дворазових чемпіонів олімпіад і чемпіонів світу хорватів (25:38).

Нагадаємо, турнір триватиме до 30 січня.