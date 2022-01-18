Розгромом від Хорватії гандбольна збірна України завершила виступи на Євро-2022

В Угорщині та Словаччині триває XY чемпіонат Європи з гандболу. Проте збірна України вже пакує валізи.
У групі C вона провела три матчі. Свій перший поєдинок Україна провела проти фіналіста ЧЄ-2012 збірної Сербії та поступилася – 23:31 (11:17).
Потім підлеглі Міхаеля Біглера поступилися дворазовим олімпійським чемпіонам і багаторазовим чемпіонам світу французи (23:36), а завершили свій виступ на Євро-2022 розгромною поразкою також від дворазових чемпіонів олімпіад і чемпіонів світу хорватів (25:38).
Нагадаємо, турнір триватиме до 30 січня.