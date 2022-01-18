Мессі та Левандовського розділили лічені бали в боротьбі за нагороду The Best FIFA Football Awards-2021

ФІФА нагородила найкращих за підсумками року.

Напередодні в Цюриху відбулася офіційна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА The Best FIFA Football Awards-2021.

Було визначено найкращих спортсменів у 9 номінаціях.

Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА було названо польського форварда "Баварії" Роберта Левандовського, який у топ-3 випередив аргентинця Ліонеля Мессі та єгиптянина Мохамеда Салаха.

Відома кількість очок, яку за підсумками голосування здобули претенденти на нагороду найкращому футболісту 2021 року за версією FIFA.

Левандовський набрав 48 балів, Мессі відстав на 4 бали, ще на 5 – Салах.

Далі розташувалися Карім Бензема ("Реал", 30 очок), Нголо Канте та Жоржіньо (обидва - "Челсі", 24), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", 23), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 16), Кевін де Брейне (11), Неймар (ПСЖ, 10) та Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд, 7).