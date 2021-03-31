Левандовський отримав серйозну травму і пропустить обидва матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ

Відновлення нападника "Баварії" Роберта Левандовського після травми правого коліна, отриманої за збірну Польщі в матчі другого туру відбірного турніру до Чемпіонату світу-2022 проти Андорри (3:0), займе близько чотирьох тижнів, повідомляє пресслужба "Баварії". Robert Lewandowski has suffered sprained ligaments in his right knee. The striker will be out for around four weeks. pic.twitter.com/aK7lPgso3g — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) March 30, 2021 Таким чином, 32-річний форвард пропустить обидва матчі проти ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Також поляк не зможе допомогти мюнхенцям у матчі 27-го туру Бундесліги проти найближчого переслідувача "Лейпцига" - матч відбудеться 3 квітня.

Нагадаємо, перший чвертьфінальний матч проти ПСЖ відбудеться в Мюнхені 7 квітня, а матч-відповідь заплановано на 13 квітня.

У поточному сезоні Левандовський забив 42 голи і віддав 8 гольових передач у 36 іграх за "Баварію".