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Японія відвантажила у ворота Монголії 14 м'ячів у матчі відбору ЧС-2022

"Самураї" розбушувалися.

Японія відвантажила у ворота Монголії 14 м'ячів у матчі відбору ЧС-2022
Лідер збірної Японії Мінаміно
Фото: sport.kg

У матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Монголії футболісти збірної Японії вирішили не стримувати себе на "Фукуда Денсі Арені" і забили у ворота суперника 14 "сухих" голів.

Розгром почався вже в перші півгодини, коли "самураї" забили 5 м'ячів.

Показово, що після 90-ї хвилини японці встигли забити ще 3 голи.

Перемога 14:0 стала другим найкращим результатом японців за всю історію. До рекорду не вистачило гола – у 1967 році Японія відзначилася 15 м'ячами у воротах збірної Філіппін.

Після п'яти матчів японці мають 100-відсотковий результат і очолюють азійську відбірну групу F.

Монголія ж є головним аутсайдером із 3 очками після 7 матчів та з різницею голів 2:27.

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