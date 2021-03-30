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Найкращого гравця збірної України в матчі проти Фінляндії запропонували турецькому "Трабзонспору"

Уже влітку Олександр Караваєв може опинитися "по той бік Босфору".

Олександр Караваєв
Фото: karadenizgazete.com.tr
Олександр Караваєв

28-річного захисника "Динамо" і збірної України Олександра Караваєва запропоновано для трансферу керівництву турецького "Трабзонспору", повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Зазначають, що підписати Караваєва запропонував агент гравця Вадим Шаблій.

"Трабзонспор" якраз шукає правого захисника, а тому вивчає можливі кандидатури. Керівництво клубу вважає, що Караваєв є цікавим варіантом, оскільки українські гравці досить швидко адаптуються в турецькому чемпіонаті.

У той самий час Караваєву турецький футбол знайомий - 2017 року він грав у "Фенербахче" на правах оренди під час періоду Діка Адвоката.

Остаточне рішення з приводу можливого підписання "Трабзонспором" Караваєва ухвалить головний тренер команди Абдуллах Авджі, позиція якого наразі невідома.

Клуб з міста Трабзон після 30 турів турецької Суперліги бореться за призове місце.

Контракт Караваєва з "Динамо" розрахований до літа 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3,5 млн євро.

У нинішньому сезоні Караваєв провів 28 офіційних матчів за "Динамо", в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, в останньому матчі української збірної проти Фінляндії (1:1) саме Караваєв був визнаний авторитетним порталом WhoScored найкращим гравцем у складі обох команд.

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