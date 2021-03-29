Мораес установив рекорд збірної України

Напередодні збірна України в Києві безглуздо проґавила перемогу в рамках 2-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 в матчі проти збірної Фінляндії (1:1).

За господарів відзначився форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес. Для натуралізованого бразильця це був перший його гол у складі збірної України. Однак це не завадило Жуніору встановити рекордне досягнення.

Мораес став найстаршим автором дебютного м'яча в історії національної команди, повідомляє пресслужба УАФ. Він відзначився у віці 33 років і 358 днів.

Раніше рекорд належав також натуралізованому бразильцеві Едмару, який забив у ворота збірної Сан-Марино 2013 року у віці 33 років і 82 днів.