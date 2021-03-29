УЄФА пояснив відсутність системи VAR у матчах відбору на ЧС-2022

Це спровокувало скандал під час поєдинку Сербія - Португалія.

Перші два тури європейської кваліфікації Чемпіонату світу-2022 супроводжував каскад суддівських помилок, від яких постраждала і наша національна команда.

Нагадаємо, в матчі Франція - Україна (1:1) Антуан Грізманн забив гол після того, як отримав передачу від партнера, що перебував поза грою.

Ще більш результативної помилки суддівська бригада припустилася в матчі Сербія - Португалія (2:2). Арбітр Данні Маккелі з Нідерландів не зарахував гол Кріштіану Роналду, забитий на останніх секундах матчу - він вирішив, що м'яч не перетнув лінію воріт.

Помилки були допущені переважно тому, що у відбірних матчах не застосовують систему VAR, а також систему автоматичного визначення взяття воріт. УЄФА пояснив, чому так сталося.

"У 2019-му УЄФА запропонував ФІФА запровадити VAR у цьому відбірному турнірі. Вплив пандемії на операційні і логістичні можливості змусив УЄФА відкласти впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи до сезону-2021/22 замість запуску з сезону-2020/21, а також відкликати пропозицію про впровадження VAR у матчах кваліфікації ЧС-2022 у Європі.

Восени 2020 року VAR також не використовувався на груповому етапі Ліги націй, отже, система ще не використовувалася в матчах групового етапу збірних на стадії кваліфікації", - цитує представника УЄФА Associated Press.