Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
Тест на конституційність: чи мав право Володимир Зеленський звільнити двох суддів КС
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"
Блінкен розповів, від кого залежить завершення "Північного потоку-2"
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Туреччина затвердила будівництво нового каналу між Чорним та Мармуровим морем
Туреччина затвердила будівництво нового каналу між Чорним та Мармуровим морем
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Київський фотограф Олексій Іванов помер від коронавірусу
Резніков заявив, що росіян видворять з Криму, у Держдумі закликають оголосити його у розшук
Резніков заявив, що росіян видворять з Криму, у Держдумі закликають оголосити його у розшук
Явка на довиборах у Верховну Раду дуже мала, - ЧЕСНО (оновлено)
Явка на довиборах у Верховну Раду дуже мала, - ЧЕСНО (оновлено)
ГоловнаСпорт

Суддя вкрав перемогу у Португалії, не зарахувавши гол Роналду на 90+3 хвилині - той пішов з поля, кинувши капітанську пов'язку

Матч ще тривав, коли Кріштіану залишав поле.

Кріштіану Роналду демонструє лайнсмену на скільки м'яч перетнув лінію воріт
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду демонструє лайнсмену на скільки м'яч перетнув лінію воріт

Драматично склався поєдинок в групі А відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між командами Сербії та Португалії.

До перерви діючі чемпіони Європи португальці зусиллями Діогу Жоти зробили солідний заділ, виграючи 2:0.

Команда Фернанду Сантуша провела в Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" чудовий перший тайм, чого не скажеш про другу половину зустрічі.

На першій же хвилині другого тайму Александар Мітрович до мінімуму скоротив відставання в рахунку - 1:2. А ще через чверть години Філіп Костич і зовсім відновив статус-кво - 2:2.

Нажаль для сербів, наступний за цим шквал балканських атак підопічні Драгана Стойковича не змогли трансформувати в третій гол.

Під кінець поєдинку темп впав і все котилося до нічийного результату, коли на останніх секундах стався скандальний епізод, який будуть обговорювати ще не один тиждень.

Нуну Мендеш довгою діагоналлю знайшов в чужій штрафній площі Кріштіану Роналду, який в дотик, класно перевів м'яч повз вибіжавшого, як на пожежу голкіпера Марко Дмитровича.

Спроба сербського захисника Стефана Мітровича дістати м'яч не увінчалася успіхом - м'яч на півметра перетнув лінію воріт, проте нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі цього не помітила і гол не був зарахований.

Фото: скриншот
Фото: скриншот
Розлючений Роналду почав активно апелювати до лайнсмена, за що тут же отримав жовту картку.

Після Кріштіану покинув поле і кинув на поле свою капітанську пов'язку. Це сталося ще до фінального свистка.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Після матчу Кріштіану висловився щодо епізоду з незарахованим голом у ворота Сербії.

"Бути капітаном збірної Португалії - гордість і одна з головних привілеїв в моєму житті. Я завжди віддаю і буду віддавати всього себе на благо моєї країни, це ніколи не зміниться.

Але бувають і важкі часи, особливо, коли ми відчуваємо, що страждає ціла нація. Підніміть голови і прийміть наступний виклик. Вперед, Португалія", - написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Прокоментував скандальний епізод і наставник португальців.

"Рефері вибачився, і за це я його поважаю. Але неприпустимо, що в таких турнірах не використовують систему VAR або технологію фіксації гола. М'яч на півметра зайшов у ворота, і не було ніяких перешкод між боковим арбітром і лінією воріт. Все було очевидно.

Так, суддя вибачився, але це не вирішить проблему. Звичайно, рефері помиляються, адже вони теж люди, але саме для цього і існує VAR.

Реакція Роналду - природне розчарування людини, який забив переможний гол за Португалію, але його не зарахували. Я не буду це обговорювати", - наводить слова Сантуша A Bola.

Огляд матчу Сербія - Португалія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також