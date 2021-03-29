Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду демонструє лайнсмену на скільки м'яч перетнув лінію воріт

Драматично склався поєдинок в групі А відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між командами Сербії та Португалії.

До перерви діючі чемпіони Європи португальці зусиллями Діогу Жоти зробили солідний заділ, виграючи 2:0.

Команда Фернанду Сантуша провела в Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" чудовий перший тайм, чого не скажеш про другу половину зустрічі.

На першій же хвилині другого тайму Александар Мітрович до мінімуму скоротив відставання в рахунку - 1:2. А ще через чверть години Філіп Костич і зовсім відновив статус-кво - 2:2.

Нажаль для сербів, наступний за цим шквал балканських атак підопічні Драгана Стойковича не змогли трансформувати в третій гол.

Під кінець поєдинку темп впав і все котилося до нічийного результату, коли на останніх секундах стався скандальний епізод, який будуть обговорювати ще не один тиждень.

Нуну Мендеш довгою діагоналлю знайшов в чужій штрафній площі Кріштіану Роналду, який в дотик, класно перевів м'яч повз вибіжавшого, як на пожежу голкіпера Марко Дмитровича.

Спроба сербського захисника Стефана Мітровича дістати м'яч не увінчалася успіхом - м'яч на півметра перетнув лінію воріт, проте нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі цього не помітила і гол не був зарахований.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Розлючений Роналду почав активно апелювати до лайнсмена, за що тут же отримав жовту картку.

Після Кріштіану покинув поле і кинув на поле свою капітанську пов'язку. Це сталося ще до фінального свистка.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Після матчу Кріштіану висловився щодо епізоду з незарахованим голом у ворота Сербії.

"Бути капітаном збірної Португалії - гордість і одна з головних привілеїв в моєму житті. Я завжди віддаю і буду віддавати всього себе на благо моєї країни, це ніколи не зміниться.

Але бувають і важкі часи, особливо, коли ми відчуваємо, що страждає ціла нація. Підніміть голови і прийміть наступний виклик. Вперед, Португалія", - написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Прокоментував скандальний епізод і наставник португальців.

"Рефері вибачився, і за це я його поважаю. Але неприпустимо, що в таких турнірах не використовують систему VAR або технологію фіксації гола. М'яч на півметра зайшов у ворота, і не було ніяких перешкод між боковим арбітром і лінією воріт. Все було очевидно.

Так, суддя вибачився, але це не вирішить проблему. Звичайно, рефері помиляються, адже вони теж люди, але саме для цього і існує VAR.

Реакція Роналду - природне розчарування людини, який забив переможний гол за Португалію, але його не зарахували. Я не буду це обговорювати", - наводить слова Сантуша A Bola.

Огляд матчу Сербія - Португалія.