У матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Міннесота Вайлд" на домашньому "Ексел Енерджі-центрі" приймала "Сент-Луїс Блюз" і здобула перемогу з рахунком 2:0.

На 34-й хвилині зустрічі стався рідкісний епізод. Американський захисник гостей Джастін Фолк завдав від синьої лінії потужний кидок по воротах.

Однак голкіпер "Міннесоти" Кем Тальбо зробив сейв власною воротарською маскою - шайба потрапила в шолом хокеїста і застрягла в його хокейній масці.

Кидок був такої сили, що Тальбо довелося цю частину воротарської амуніції замінити.