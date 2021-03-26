У матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Міннесота Вайлд" на домашньому "Ексел Енерджі-центрі" приймала "Сент-Луїс Блюз" і здобула перемогу з рахунком 2:0.
На 34-й хвилині зустрічі стався рідкісний епізод. Американський захисник гостей Джастін Фолк завдав від синьої лінії потужний кидок по воротах.
Однак голкіпер "Міннесоти" Кем Тальбо зробив сейв власною воротарською маскою - шайба потрапила в шолом хокеїста і застрягла в його хокейній масці.
Кидок був такої сили, що Тальбо довелося цю частину воротарської амуніції замінити.
GOOD EYE, TALBOT!— FOX Sports North (@fsnorth) March 26, 2021
Cam stops a shot with his mask, and the puck gets lodged in the cage. pic.twitter.com/BoIT37qvtv