Напередодні у Вашингтоні на "Кепітал Уан-Арені" пройшла зустріч регулярного чемпіонату НХЛ, в якій "Вашингтон Кепіталз" приймав "Баффало Сейбрз" і поступився в серії буллітів - 3:4.

На 10-й хвилині 3-го періоду трапився цікавий епізод за участю нападника господарів Никласа Бекстрема.

Швед, отримавши шайбу від Якуба Врани поблизу воріт "Баффало", прийняв несподіване рішення зміститися в сторону від воротаря і нанести кидок мінусового кута, що застало зненацька голкіпера "Сейбрз" Лінуса Улльмарка, від якого рикошетом шайба і залетіла у ворота.