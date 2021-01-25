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У матчі НХЛ була закинута шайба з мінусового кута

Відзначився Ніклас Бекстрем.

У матчі НХЛ була закинута шайба з мінусового кута
Фото: championat.com

Напередодні у Вашингтоні на "Кепітал Уан-Арені" пройшла зустріч регулярного чемпіонату НХЛ, в якій "Вашингтон Кепіталз" приймав "Баффало Сейбрз" і поступився в серії буллітів - 3:4.

На 10-й хвилині 3-го періоду трапився цікавий епізод за участю нападника господарів Никласа Бекстрема. 

Швед, отримавши шайбу від Якуба Врани поблизу воріт "Баффало", прийняв несподіване рішення зміститися в сторону від воротаря і нанести кидок мінусового кута, що застало зненацька голкіпера "Сейбрз" Лінуса Улльмарка, від якого рикошетом шайба і залетіла у ворота.

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