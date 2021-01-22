Хокеїстам НХЛ заборонили грати в карти в літаку

Національна хокейна ліга (НХЛ) розробила строгий санітарний протокол для гравців ліги. Зокрема, хокеїстам заборонено грати в карти під час чартерних перельотів, що для багатьох було улюбленою розвагою, повідомляє Montreal Gazette.

"Я дійсно сумую за картами і розлюченим обличчям Татара (Томаш Татар, словацький хокеїст, крайній нападник "Монреаля", - LB.ua) після поразок", - зазначив нападник "Канадієнс" Брендан Галлагер.

У нинішньому сезоні НХЛ ввела безліч нових правил, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Одне з них: не можна запрошувати в готельний номер гостей, це стосується і партнерів по команді.

Зокрема, за порушення цього правила Ліга виписала 100 тис. дол. штрафу "Вашингтону Кепіталс" і дискваліфікувала на кілька ігор його російських хокеїстів Олександра Овечкіна, Євгена Кузнєцова, Дмитра Орлова та Іллю Самсонова, оскільки вони перебували в одному готельному номері без масок.