Стали відомі гонорари Макгрегора і Пор'є за бій на турнірі UFC 257

Для американця це буде найбільший гонорар у його кар'єрі.

Оголошено гонорари колишнього чемпіона UFC у легкій і напівлегкій вазі Конора Макгрегора (22-4) і екстимчасового чемпіона в легкій вазі Дастіна Пор'є (26-6).

Ірландець заробить $5 млн, а Пор'є - $1 млн, повідомляє independent.co.uk. Також кожен отримає відсоток від продажів трансляцій.

Відзначимо, для американця гонорар за поєдинок на "Бійцівському острові" буде найбільшим у його професійній кар'єрі.

Додамо, бій-реванш Макгрегора і Пор'є стане головною подією турніру UFC 257.

Конор і Дастін уперше зустрілися 27 вересня 2014 року, тоді ірландець переміг нокаутом у першому раунді.

Бої раннього попереднього карду стартують трохи за північ 24 січня, попереднього карду - о 3:00, а основного карду - о 5:00 по Києву.

Головний бій UFC 257 між Макгрегором і Пор'є почнеться між 7:00 і 8:30.