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Ліверпуль не може забити в чемпіонаті Англії 438 хвилин поспіль

"Суха" серія команди Клоппа явно затягнулася.

Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Юрген Клопп

В рамках пропущеного матчу 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" сенсаційно програв скромному "Бернлі" (0:1), тим самим, перервавши свою фантастичну домашню безпрограшну серію, яка налічувала 68 матчів.

Крім того, підопічні Юргена Клоппа 4-й матча поспіль не можуть вразити ворота суперника в матчах АПЛ - "суха" серія "Ліверпуля" налічує вже 438 хвилин.

При цьому футболісти "Ліверпуля" завдали за ці матчі 87 ударів по воротах і жоден з них не досяг мети.

Останній раз "червоні" забивали в матчі чемпіонату ще в 15-му турі, коли гол Садіо Мане на 12-й хвилині вивів чемпіона Англії вперед в нічийному матчі з "Вест Бромвічем" - 1:1.

У кар'єрі Клоппа останній раз його команда не могла забити чотири матчі поспіль в 2006-му році. Тоді "Майнц" під його керівництвом не зміг забити в чотирьох матчах поспіль в Бундеслізі.

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