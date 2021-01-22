Ліверпуль не може забити в чемпіонаті Англії 438 хвилин поспіль

Фото: EPA/UPG Юрген Клопп

В рамках пропущеного матчу 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" сенсаційно програв скромному "Бернлі" (0:1), тим самим, перервавши свою фантастичну домашню безпрограшну серію, яка налічувала 68 матчів.

Крім того, підопічні Юргена Клоппа 4-й матча поспіль не можуть вразити ворота суперника в матчах АПЛ - "суха" серія "Ліверпуля" налічує вже 438 хвилин.

При цьому футболісти "Ліверпуля" завдали за ці матчі 87 ударів по воротах і жоден з них не досяг мети.

87 - Liverpool haven't scored with any of their last 87 shots in the Premier League; a run that's currently 60 shots more than any other side in the competition. Madness.@oilysailor looks at last night's 0-1 defeat to Burnley in our rolling midweek Premier League blog — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2021

Останній раз "червоні" забивали в матчі чемпіонату ще в 15-му турі, коли гол Садіо Мане на 12-й хвилині вивів чемпіона Англії вперед в нічийному матчі з "Вест Бромвічем" - 1:1.

У кар'єрі Клоппа останній раз його команда не могла забити чотири матчі поспіль в 2006-му році. Тоді "Майнц" під його керівництвом не зміг забити в чотирьох матчах поспіль в Бундеслізі.