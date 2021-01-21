Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

Учорашній вечір для Кріштіану був особливим.

Фото: EPA/UPG Перший номер

Напередодні "Ювентус" обіграв "Наполі" (2:0) і удев'яте у своїй історії завоював Суперкубок Італії.

Переможний гол на рахунку Кріштіану Роналду, який на 64-й хвилині, як завжди, опинився в потрібний час у потрібному місці.

Тим самим 35-річний португалець досяг позначки 760 голів за кар'єру і став найкращим бомбардиром в історії футболу.

𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗣

⬡ 31 games

⬢ 5 goals



𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱

⬡ 292 games

⬢ 118 goals



𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱

⬡ 438 games

⬢ 450 goals



𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀

⬡ 109 games

⬢ 85 goals



𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗹

⬡ 170 games

⬢ 102 goals



CR760 🐐 — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021

Він перевершив досягнення колишнього нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана, який у 30-40-х роках минулого століття забив 759 м'ячів.

Третє місце в списку кращих бомбардирів в історії футболу займає легендарний бразилець Пеле (757 м'ячів).

Варто додати, що Роналду в останніх 32 матчах за "Ювентус" у всіх турнірах забив стільки само голів.