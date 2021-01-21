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Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

Учорашній вечір для Кріштіану був особливим.

Перший номер
Фото: EPA/UPG
Перший номер

Напередодні "Ювентус" обіграв "Наполі" (2:0) і удев'яте у своїй історії завоював Суперкубок Італії.

Переможний гол на рахунку Кріштіану Роналду, який на 64-й хвилині, як завжди, опинився в потрібний час у потрібному місці.

Тим самим 35-річний португалець досяг позначки 760 голів за кар'єру і став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Він перевершив досягнення колишнього нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана, який у 30-40-х роках минулого століття забив 759 м'ячів.

Третє місце в списку кращих бомбардирів в історії футболу займає легендарний бразилець Пеле (757 м'ячів).

Варто додати, що Роналду в останніх 32 матчах за "Ювентус" у всіх турнірах забив стільки само голів.

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