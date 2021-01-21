Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

Напередодні "Ювентус" обіграв "Наполі" (2:0) і удев'яте у своїй історії завоював Суперкубок Італії.
Переможний гол на рахунку Кріштіану Роналду, який на 64-й хвилині, як завжди, опинився в потрібний час у потрібному місці.
Тим самим 35-річний португалець досяг позначки 760 голів за кар'єру і став найкращим бомбардиром в історії футболу.
𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗣— Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021
⬡ 31 games
⬢ 5 goals
𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱
⬡ 292 games
⬢ 118 goals
𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱
⬡ 438 games
⬢ 450 goals
𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀
⬡ 109 games
⬢ 85 goals
𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗹
⬡ 170 games
⬢ 102 goals
CR760 🐐
Він перевершив досягнення колишнього нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана, який у 30-40-х роках минулого століття забив 759 м'ячів.
Третє місце в списку кращих бомбардирів в історії футболу займає легендарний бразилець Пеле (757 м'ячів).
Варто додати, що Роналду в останніх 32 матчах за "Ювентус" у всіх турнірах забив стільки само голів.
32 - Cristiano Ronaldo ha segnato 32 gol nelle ultime 32 presenze con la Juventus in tutte le competizioni. Costante. #JuveNapoli #PS5Supercup— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 20, 2021