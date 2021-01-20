УЄФА оголосив команду 2020 року

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував підсумковий склад символічної збірної кращих футболістів 2020 року.
В Dream Team увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з "Баварією". У складі опинилися представлені усіх топ-5 європейських ліг.
Команда року:
- Голкіпер - Мануель Нойєр ("Баварія")
- Захисники - Йозуа Кімміх і Альфонсо Девіс (обидва - "Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал") і Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
- Півзахисники - Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль") і Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті")
- Нападники - Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Неймар ("Парі Сен-Жермен") і Роберт Левандовскі ("Баварія").
Нагадаємо, спочатку в список претендентів на потрапляння в команду року увійшли 50 футболістів. 11 кращих гравців були визначені в голосуванні на сайті УЄФА.