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УЄФА оголосив команду 2020 року

Є нові обличчя.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував підсумковий склад символічної збірної кращих футболістів 2020 року.

В Dream Team увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з "Баварією". У складі опинилися представлені усіх топ-5 європейських ліг.

Команда року:

  • Голкіпер - Мануель Нойєр ("Баварія")
  • Захисники - Йозуа Кімміх і Альфонсо Девіс (обидва - "Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал") і Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
  • Півзахисники - Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль") і Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті")
  • Нападники - Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Неймар ("Парі Сен-Жермен") і Роберт Левандовскі ("Баварія").

Нагадаємо, спочатку в список претендентів на потрапляння в команду року увійшли 50 футболістів. 11 кращих гравців були визначені в голосуванні на сайті УЄФА.

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