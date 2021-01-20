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Фани "Шахтаря" вибрали кращий матч команди у 2020 році

Звичайно, це виїзний матч проти "Реала".

&quot;Шахтар&quot;
Фото: EPA/UPG
"Шахтар"

За підсумками голосування, перемога "Шахтаря" в Мадриді в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів над "Реалом" (3:2) стала кращим поєдинком "гірників" в 2020 році, повідомляє пресслужба донецького клубу.

За матч з "Реалом" проголосувало 62,5% респондентів.

Друге місце в голосуванні посіло також протистояння з "Королівським клубом", яке пройшло в рамках 5-го туру ЛЧ в Києві (2:0). За цей варіант віддали свої голоси 23,3%.

Нагадаємо, що "Шахтар" посів третє місце в своїй групі ЛЧ і продовжить єврокубковий сезон в плей-офф Ліги Європи, де в наступному місяці зіграє в 1/16 фіналу проти "Маккабі" Тель-Авів.

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