Звичайно, це виїзний матч проти "Реала".

Фото: EPA/UPG "Шахтар"

За підсумками голосування, перемога "Шахтаря" в Мадриді в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів над "Реалом" (3:2) стала кращим поєдинком "гірників" в 2020 році, повідомляє пресслужба донецького клубу.

За матч з "Реалом" проголосувало 62,5% респондентів.

Друге місце в голосуванні посіло також протистояння з "Королівським клубом", яке пройшло в рамках 5-го туру ЛЧ в Києві (2:0). За цей варіант віддали свої голоси 23,3%.

Нагадаємо, що "Шахтар" посів третє місце в своїй групі ЛЧ і продовжить єврокубковий сезон в плей-офф Ліги Європи, де в наступному місяці зіграє в 1/16 фіналу проти "Маккабі" Тель-Авів.