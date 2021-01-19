Закривав програму 18-го туру Серії А матч у столиці острова Сардинія, в якому аутсайдер "Кальярі" приймав лідера - "Мілан".

У стартовому складі гостей на поле після травми вийшов Златан Ібрагімович.

Ця подія позначилася на підсумку зустрічі, оскільки обидва м'ячі виявилися на рахунку зоряного шведа.

У дебюті зустрічі Златан із м'ячем увірвався у штрафний майданчик господарів, уміло підставився під захисника, тим самим заробивши пенальті, який сам же впевнено реалізував.

Теж на 7-й хвилині, але вже другого тайму Ібрагімович забив ще раз. Спочатку лайсмен зафіксував у цьому епізоді офсайд. Але VAR підтвердив арбітрові Розаріо Абіссо наявність гола.

Перемога "Мілана" дозволила підопічним Стефано Піолі знову одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату, на три очки випереджаючи земляків з "Інтера" і, до речі, на 10 - "Ювентус".

Крім того, Rossoneri повторили рекордні досягнення в Серії А. "Мілан" забив на виїзді у 19-му матчі поспіль, що відповідає найтривалішій серії результативних ігор на виїзді з березня 1992 по квітень 1993 року.

19 - Il @acmilan ha eguagliato la striscia più lunga di partite esterne in gol nella sua storia in Serie A: 19 gare tra marzo 1992 e aprile 1993. Strada.



#SerieA #CagliariMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2021

При цьому "Мілан" показав свою найкращу безпрограшну серію поза домом в епоху триочкових перемог (з 1994/95) - 16 матчів. Раніше це вдавалося "Мілану" з вересня 2003 по квітень 2004 року.

16 - Il #Milan ha eguagliato la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in #SerieA nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 16 match, tra settembre 2003 e aprile 2004. Avanzata.#CagliariMilan #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2021

Крім того, Ібрагімович уперше за свою кар'єру в європейських топ-5 лігах забив гол у дев'яти матчах поспіль, виходячи в стартовому складі.