"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
ГоловнаСпорт

Дубль Ібрагімовича дозволив "Мілану" знову одноосібно очолити Серію А і встановити низку клубних досягнень

Лідер обіграв аутсайдера - "Кальярі".

Дубль Ібрагімовича дозволив "Мілану" знову одноосібно очолити Серію А і встановити низку клубних досягнень
Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG

Закривав програму 18-го туру Серії А матч у столиці острова Сардинія, в якому аутсайдер "Кальярі" приймав лідера - "Мілан".

У стартовому складі гостей на поле після травми вийшов Златан Ібрагімович.

Ця подія позначилася на підсумку зустрічі, оскільки обидва м'ячі виявилися на рахунку зоряного шведа.

У дебюті зустрічі Златан із м'ячем увірвався у штрафний майданчик господарів, уміло підставився під захисника, тим самим заробивши пенальті, який сам же впевнено реалізував.

Теж на 7-й хвилині, але вже другого тайму Ібрагімович забив ще раз. Спочатку лайсмен зафіксував у цьому епізоді офсайд. Але VAR підтвердив арбітрові Розаріо Абіссо наявність гола.

Перемога "Мілана" дозволила підопічним Стефано Піолі знову одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату, на три очки випереджаючи земляків з "Інтера" і, до речі, на 10 - "Ювентус".

Крім того, Rossoneri повторили рекордні досягнення в Серії А. "Мілан" забив на виїзді у 19-му матчі поспіль, що відповідає найтривалішій серії результативних ігор на виїзді з березня 1992 по квітень 1993 року.

При цьому "Мілан" показав свою найкращу безпрограшну серію поза домом в епоху триочкових перемог (з 1994/95) - 16 матчів. Раніше це вдавалося "Мілану" з вересня 2003 по квітень 2004 року.

Крім того, Ібрагімович уперше за свою кар'єру в європейських топ-5 лігах забив гол у дев'яти матчах поспіль, виходячи в стартовому складі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також