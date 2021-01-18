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Угорці збудували футбольну академію під Мукачевим

Її курує "Кишварда".

Угорці збудували футбольну академію під Мукачевим
Фото: goal.net.ua

У селі Дерцен, що неподалік від Мукачевого, запрацювала нова база футбольної академії "Мункачі", повідомляє goal.net.ua.

Це сучасний спортивний об'єкт, у який інвестували гроші угорці. І вже наступного сезону команда академії з Мукачевого буде представлена на професійному рівні.

В академії 6 полів і корпус на 115 місць. Там тренуються 320 дітей, з якими працюють 28 тренерів.

В Академії займаються юні футболісти не тільки з Закарпаття та прилеглих Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, а й з Харкова, Нікополя, Запоріжжя, Києва та інших міст України.

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