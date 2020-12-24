Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
ГоловнаСпорт

Мілевський повернувся в Українську прем'єр-лігу

У чемпіонаті України Артем буде грати за "Минай".

Мілевський повернувся в Українську прем'єр-лігу
Артем Милевський
Фото: xsport.ua

Новим гравцем закарпатського клубу "Минай" став відомий український футболіст Артем Мілевський

Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, що вихованець київського "Динамо" Мілевський - чотириразовий чемпіон і володар Кубка та Суперкубка України, чемпіон Білорусі, володар Кубка та Суперкубка Білорусі у складі "Динамо" (Брест), учасник Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА (Ліги Європи), учасник чемпіонату світу та Європи у складі національної збірної України, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи.

Свого часу Мілевський також пограв у чемпіонаті Туреччини, Румунії, Хорватії, Росії та Угорщини.

Останній клуб Артема – брестське "Динамо", яке він залишив після закінчення цього сезону.

У чемпіонаті України Мілевський не грав з 2013 року.

"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. «Минай» - дуже хороша команда, і я дякую за таку можливість клубу... Я передивився останні матчі «Минаю», поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і розраховую принести користь команді", - сказав Мілевський..

Президент клубу Валерій Пересоляк висловив сподівання, що новий гравець принесе користь клубу.

ФК "Минай" у 2015 році заснувала група працівників Закарпатської митниці: Валерій Пересоляк, Євген Плавайко та Артем Письменний. Перший став президентом і єдиним власником клубу, другий - віцепрезидентом, а третьому доручили адміністративні ролі.

Нагадаємо, на початку минулого року Мілевський вирішив покинути угорський клуб "Кішварда" за власним бажанням і повернувся в брестське "Динамо". До цього, з липня 2017 року по липень 2018-го, Мілевський захищав кольори білоруського клубу, у складі якого провів 38 матчів, забив 10 голів і зробив 13 гольових передач.

"Динамо" розірвало контракт з українцем у липні минулого року через те, що, за чутками, українець порушив спортивний режим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також