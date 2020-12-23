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В аналізах Марадони виявили сліди препарату від шизофренії

Згідно з токсикологічними дослідженнями, в організмі виявлено психотропні речовини.

В аналізах Марадони виявили сліди препарату від шизофренії
Дієго Марадона
Фото: telam.com.ar

В Аргентині повідомили результати аналізів Дієго Марадони, взятих судмедекспертами після смерті легендарного ексфутболіста.

У крові і сечі Марадони не знайшли слідів алкоголю чи будь-яких наркотичних засобів, проте виявили інші препарати, повідомляє Telam.

Зокрема, в організмі аргентинця виявили антидепресант венлафаксин, протиепілептичний засіб леветірацетам і нейролептик кветіапін, який використовується для лікування шизофренії. Також були виявлені сліди налтрексону - антагоніста опіоїдних рецепторів, який використовують для лікування опіоїдної наркоманії та алкоголізму.

Деякі з виявлених психотропних препаратів є аритмогенними, тобто викликають аритмію, що тепер повинні проаналізувати експерти і прокурори, щоб визначити, чи підходять вони пацієнту з хронічним серцевим захворюванням, від якого потерпав Марадона.

У зв'язку з цим прокурори, які розслідують смерть Марадони, збираються скликати медичну раду, яка повинна вивчити результати аналізів і постановити, чи зміг би Дієго уникнути смерті, якби йому не призначили ці препарати.

Розслідування смерті Марадони зосереджено на трьох напрямках: медична недбалість, хто несе за неї відповідальність (якщо вона була) і чи можна було запобігти загибелі аргентинця.

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