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"Ювентус" зазнав найбільшої домашньої поразки в Серії А у XXI столітті

"Юве" вперше поступився в чемпіонаті.

"Ювентус" зазнав найбільшої домашньої поразки в Серії А у XXI столітті
"Ювентус" - "Фіорентина"
Фото: EPA/UPG

В рамках 14-го туру Серії А "Ювентус" приймав "Фіорентину" і сенсаційно поступився - 0:3.

Старт поєдинку на "Альянц Стедіум" видався бентежним для господарів. Уже на третій хвилині форвард гостей Душан Влахович скористався неузгодженими діями центральних захисників, утік на rendez-vous з голкіпером Войцехом Щенсним і легко переграв його - 0:1.

А через чверть години неакуратний підкат Гуана Куадрадо залишив "Ювентус" у меншості - римський рефері Федеріко Ла Пенна спочатку показав колумбійцеві жовту картку, але після перегляду VAR знайшов достатньо підстав для вилучення Куадрадо.

Далі йшла досить рівна гра. Господарі навіть намагалися домінувати, але от гостроти в атаці їм не вистачало.

Усе вирішилося з 76-ї по 81-шу хвилину, коли спочатку Алекс Сандро оформив автогол, а Мартін Касерес замкнув крос Крістіано Бірагі.

"Ювентус" зазнав першої поразки в сезоні.

До того ж це повторення найбільшої домашньої поразки "Старої синьйори" в рамках Серії А у XXI столітті. У 2010 році "Ювентус" на своєму полі поступився "Мілану" з таким самим рахунком.

І це вперше, коли "Ювентус" програв матч чемпіонату Італії на стадіоні Allianz з різницею м'ячів 3+.

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