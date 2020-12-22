Українець Вадим Miller Піддубченко став другим у конкурсі данків фіналу сезону FIBA 3х3 World Tour, який відбувся в саудівській Джидді, повідомляє Федерація баскетболу України.

У вирішальному двобої наш данкер зійшовся з відомим поляком Пьотром Grabo Грабовським. Українець відмінно виконав першу спробу – 30:27. Гірше вдалася друга – 21:30. А з третьою не впорався. Відтак поляк виборов перше місце та $3000 призових.

Нагадаємо, на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 Вадим Піддубченко виборював у конкурсах данків бронзову нагороду 2017 року та чемпіонство 2019 року. У переможному фіналі 2019 року Піддубченко в додатковій спробі здолав саме поляка Грабовського.