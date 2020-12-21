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Збірна Росії з гандболу не має форми для участі у старті ЧС: прапор і герб тепер заборонені

Російські гандболісти зіткнулися з несподіваною проблемою.

Збірна Росії з гандболу не має форми для участі у старті ЧС: прапор і герб тепер заборонені
Фото: championat.com

Генеральний директор Федерації гандболу Росії (ФГР) Лев Воронін розповів про проблеми, з якими зіткнулася федерація перед поїздкою на чоловічий чемпіонат світу, який стартує в Єгипті 14 січня 2021 року.

Згідно з рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), на формі збірної Росії не повинно бути прапора, герба і будь-якого іншого національного символу, а якщо там присутнє "Росія", то поруч повинні стояти слова "нейтральний атлет" не меншого розміру. 

"Варіантів у нас немає, перешити форму ми точно не встигнемо. Ми замовляли її ще у квітні, вона шилася сім місяців, і ось у листопаді ми її отримали. Герб вшитий, його наносив екіпірувальник", - наводить слова Вороніна championat.com.

"Зрозуміло, є прапори на рукавах і напис Russia Handball. Варіанта відпороти немає. Можна тільки заклеїти, і ймовірно, це ми і будемо робити. По-старому, лейкопластиром. Але тут є небезпека - а раптом відвалиться? Ну або піти в магазин і купити звичайні майки з шортами, в них і їхати.

Наскільки я розумію, кожна міжнародна спортивна федерація сама приймає рішення, дозволити чи не дозволити. Тому ми очікуємо відповіді від організаторів турніру", - зазначив функціонер.

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