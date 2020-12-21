Спортивні журналісти визначили кращого спортсмена України

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук визнана кращою спортсменкою року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляється на офіційному сайті організації.
Цього року Марина, зокрема вигравала етапи Діамантової ліги в Стокгольмі і Досі, а також ставала чемпіонкою України.
У голосуванні Бех-Романчук випередила стрибунку у висоту Ярославу Магучіх і стронгмена Олексія Новікова, які замкнули першу трійку.
Відзначимо, що в списку номінантів також значиться чоловік Марини, рекордсмен України з плавання Михайло Романчук.
Минулорічний переможець голосування, капітан української біатлонної збірної Дмитро Підручний, зайняв в цьому році п'яте місце.
Топ-10 спортсменів року за версією АСЖУ.
- Марина Бех-Романчук (л / атлетика)
- Ярослава Магучіх (л / атлетика)
- Олексій Новиков (силові)
- Ольга Харлан (фехтування)
- Дмитро Підручний (біатлон)
- Михайло Романчук (плавання)
- Дарина Білодід (дзюдо)
- Семен Новіков (боротьба)
- Аліна Ягупова (баскетбол)
- Юлія Левченко (л / атлетика)