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Спортивні журналісти визначили кращого спортсмена України

Їм стала Марина Бех-Романчук.

Спортивні журналісти визначили кращого спортсмена України
Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук визнана кращою спортсменкою року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляється на офіційному сайті організації.

Цього року Марина, зокрема вигравала етапи Діамантової ліги в Стокгольмі і Досі, а також ставала чемпіонкою України.

У голосуванні Бех-Романчук випередила стрибунку у висоту Ярославу Магучіх і стронгмена Олексія Новікова, які замкнули першу трійку.

Відзначимо, що в списку номінантів також значиться чоловік Марини, рекордсмен України з плавання Михайло Романчук.

Минулорічний переможець голосування, капітан української біатлонної збірної Дмитро Підручний, зайняв в цьому році п'яте місце.

Фото: uspa.com.ua

Топ-10 спортсменів року за версією АСЖУ.

  1. Марина Бех-Романчук (л / атлетика)
  2. Ярослава Магучіх (л / атлетика)
  3. Олексій Новиков (силові)
  4. Ольга Харлан (фехтування)
  5. Дмитро Підручний (біатлон)
  6. Михайло Романчук (плавання)
  7. Дарина Білодід (дзюдо)
  8. Семен Новіков (боротьба)
  9. Аліна Ягупова (баскетбол)
  10. Юлія Левченко (л / атлетика)
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