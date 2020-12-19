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Жаклену нарешті вдалося розбавити норвезький п'єдестал на етапі Кубка світу з біатлону

Домінування норвежців триває.

Жаклену нарешті вдалося розбавити норвезький п'єдестал на етапі Кубка світу з біатлону
Стурла Легрейд
Фото: Global Look Press

На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла четверта гонка - пасьют у чоловіків.

Першим пішов на дистанцію норвежець Стурла Легрейд, він же першим і завершив гонку. Для Легрейда ця перемога стала третьою в сезоні.

Справжня боротьба розгорнулася за "срібло". У підсумку лише півсекунди розділили француза Емільєна Жаклена і ще одного норвежця, лідера поточного заліку Йоханнеса Бйо.

Варто додати, що домінування норвезьких біатлоністів продовжилося. В першу сімку заїхало відразу п'ять норвежців.

Нагадаємо, що з дев'яти медалей в Хохфільцені збірна Норвегії завоювала вісім (напередодні в спринті у жінок п'єдестал також був весь норвезський).

Українці виступили невдало, особливо це стосується вогневих рубежів. 11 промахів на трьох - з такими показниками високих результатів не доб'єшся.

Результати гонки:

  1. Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14,9
  2. Емільен Жаклен (0+0+0+0) +8,5
  3. Йоханнес Бйо (2+0+1+0) +8,9

...

  • 21. Дмитро Підручний (1+1+2 0) +1:55,3
  • 35. Антон Дудченко (1+1+0+1) +2:59,8
  • 39. Артем Прима (1+0+1+2) +3:14,2
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