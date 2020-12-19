Жаклену нарешті вдалося розбавити норвезький п'єдестал на етапі Кубка світу з біатлону

На четвертому етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені пройшла четверта гонка - пасьют у чоловіків.

Першим пішов на дистанцію норвежець Стурла Легрейд, він же першим і завершив гонку. Для Легрейда ця перемога стала третьою в сезоні.

Справжня боротьба розгорнулася за "срібло". У підсумку лише півсекунди розділили француза Емільєна Жаклена і ще одного норвежця, лідера поточного заліку Йоханнеса Бйо.

Варто додати, що домінування норвезьких біатлоністів продовжилося. В першу сімку заїхало відразу п'ять норвежців.

Нагадаємо, що з дев'яти медалей в Хохфільцені збірна Норвегії завоювала вісім (напередодні в спринті у жінок п'єдестал також був весь норвезський).

Українці виступили невдало, особливо це стосується вогневих рубежів. 11 промахів на трьох - з такими показниками високих результатів не доб'єшся.

Результати гонки:

Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14,9 Емільен Жаклен (0+0+0+0) +8,5 Йоханнес Бйо (2+0+1+0) +8,9

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