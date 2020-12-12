Тріумфом Франції і фіаско України завершилася чоловіча гонка переслідування в Кубку світу з біатлону

Четвертою гонкою на третьому етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені значилася гонка переслідування у чоловіків.

Перемогу в пасьюті здобув француз Кентен Фійон-Майє, який стартував другим і який на чотирьох вогневих рубежах був абсолютно точний.

З відставанням в 25 секунд другим до фінішу прийшов співвітчизник Кентена Емільен Жаклен.

Лише бронзову медаль завоював норвежець Йоханнес Дале, який першим стартував в гонці.

Двоє українських біатлоністів, які кваліфікувалися в гонку переслідування за результатами спринту - Артем Прима і Антон Дудченко виступили провально, розташувавшись в середині п'ятого десятка. Обидва таким чином не набрали жодного очка в загальний залік Кубка світу.

Додамо, що Прима стартував 30-м, а Дудченко - 52-м.

Гонка переслідування, чоловіки.

Кентен Фійон-Майє (Франція) - 32.38,7 (0+0+0+0) Емільен Жаклен (Франція) - 25,5 (0+0+0+0) Йоханнес Дале (Норвегія) - 49,5 (1+0+1+0)

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