В Абу-Дабі стартував заключний етап сезону у Формулі-1. У п'ятницю традиційно пройшли дві вільні практики.
У першій взяв участь Мік Шумахер. Це був дебют сина легендарного Міхаеля Шумахера в Формулі-1.
За кермом одного з найбільш повільних в пелотоні болідів Haas Мік показав передостанній результат, випередивши лише свого напарника, онука ще однієї легенди, дворазового чемпіона Формули-1 Емерсона Фіттіпальді - П'єтро.
Things we never imagined we’d tweet in 2020:— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 11, 2020
“Driving for us in #FP1 are Schumacher and Fittipaldi.” 😆
BUT IT’S HAPPENING!#HaasF1 #Haas100 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jUaeCjCFiD
Відзначимо, що останній раз прізвище Шумахер було в протоколах Формули-1 в 2012 році, коли Міхаель зайняв 7-е місце в гонці Гран-прі Бразилії на Інтерлагосе.
A big step on the #RoadToF1: COMPLETE ✅@SchumacherMick made his FP1 debut today in Abu Dhabi with @HaasF1Team! 🤩👏#F2 pic.twitter.com/rs5kfvFCov— Formula 2 (@FIA_F2) December 11, 2020
Додамо, що під час практики засвітився пілот Alfa Romeo Кімі Райкконен, на боліді якого яскраво згорів мотор.
Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d— Formula 1 (@F1) December 11, 2020