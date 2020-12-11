Фото: EPA/UPG Мік Шумахер

В Абу-Дабі стартував заключний етап сезону у Формулі-1. У п'ятницю традиційно пройшли дві вільні практики.

У першій взяв участь Мік Шумахер. Це був дебют сина легендарного Міхаеля Шумахера в Формулі-1.

За кермом одного з найбільш повільних в пелотоні болідів Haas Мік показав передостанній результат, випередивши лише свого напарника, онука ще однієї легенди, дворазового чемпіона Формули-1 Емерсона Фіттіпальді - П'єтро.

Відзначимо, що останній раз прізвище Шумахер було в протоколах Формули-1 в 2012 році, коли Міхаель зайняв 7-е місце в гонці Гран-прі Бразилії на Інтерлагосе.

A big step on the #RoadToF1: COMPLETE ✅@SchumacherMick made his FP1 debut today in Abu Dhabi with @HaasF1Team! 🤩👏#F2 pic.twitter.com/rs5kfvFCov — Formula 2 (@FIA_F2) December 11, 2020

Додамо, що під час практики засвітився пілот Alfa Romeo Кімі Райкконен, на боліді якого яскраво згорів мотор.