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Через 8 років в офіційних протоколах етапу Формули-1 знову засвітилося прізвище Шумахер

Син Міхаеля Шумахера дебютував в "Королівських гонках".

Мік Шумахер
Фото: EPA/UPG
Мік Шумахер

В Абу-Дабі стартував заключний етап сезону у Формулі-1. У п'ятницю традиційно пройшли дві вільні практики.

У першій взяв участь Мік Шумахер. Це був дебют сина легендарного Міхаеля Шумахера в Формулі-1.

За кермом одного з найбільш повільних в пелотоні болідів Haas Мік показав передостанній результат, випередивши лише свого напарника, онука ще однієї легенди, дворазового чемпіона Формули-1 Емерсона Фіттіпальді - П'єтро.

Відзначимо, що останній раз прізвище Шумахер було в протоколах Формули-1 в 2012 році, коли Міхаель зайняв 7-е місце в гонці Гран-прі Бразилії на Інтерлагосе.

Додамо, що під час практики засвітився пілот Alfa Romeo Кімі Райкконен, на боліді якого яскраво згорів мотор.

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