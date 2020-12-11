Українець Чеберко потрапив у команду тижня в Лізі Європи

По завершенню 6-го туру Ліги Європи УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно назвав символічну збірну тижня цього турніру.

До неї увійшов і український захисник ЛАСКа Євген Чеберко.

Відзначимо, австрійці на виїзді обіграли "Лудогорець" - 3:1.

Незважаючи на перемогу в Болгарії, ЛАСК не зміг вийти в плей-оф турніру, пропустивши в групі J "Тоттенгему" і "Антверпену".

Нагадаємо, динамівець Денис Попов увійшов в аналогічну збірну Ліги чемпіонів.