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WADA ще не знає, чи потраплять під заборону компоненти вакцин від коронавіруса

Агентство в скрутному становищі.

WADA ще не знає, чи потраплять під заборону компоненти вакцин від коронавіруса
Фото: httprusathletics.info

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) з'ясовує, чи можуть компоненти вакцин від COVID-19 потрапити під заборону, повідомляється на сайті антидопінгового агентства Великобританії (UKAD).

"На даний момент WADA підтримує зв'язок з фармацевтичними компаніями і Міжнародною федерацією фармацевтичних виробників і асоціацій, щоб визначити, чи заборонені компоненти розроблюваних вакцин в спорті і чи будуть використовувані технології створювати будь-які ускладнення для виявлення допінгу", - прокоментував керівник відділу науки і медицини UKAD Нік Воджек.

"Хоча ще занадто рано робити остаточну заяву щодо якої-небудь конкретної вакцині, WADA вже підтвердило, що порушення антидопінгових правил послідовностями РНК або ДНК, використовуваними для вакцин, вкрай малоймовірно", - зазначив Воджек.

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